Более 500 тыс. жителей Саратовской области не могут оплачивать жилье
Им потребовалась соцподдержка от государства
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В 2018 году субсидии на оплату жилья получили 71 140 семей Саратовской области.
Как рассказали «КП-Саратов» в Саратовстате, средний размер субсидии на семью составил 745,9 рубля.
Кроме того, нуждающимся гражданам предоставляется соцподдержка на оплату жилья и коммунальных услуг. Этой мерой в 2018 году воспользовались 571 718 человек. В среднем они получали 514 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU