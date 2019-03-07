Более 500 тыс. жителей Саратовской области не могут оплачивать жилье

СЕГОДНЯ 07:19 2019-03-07T07:19:13+03:00

Им потребовалась соцподдержка от государства

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В 2018 году субсидии на оплату жилья получили 71 140 семей Саратовской области.

Как рассказали «КП-Саратов» в Саратовстате, средний размер субсидии на семью составил 745,9 рубля.

Кроме того, нуждающимся гражданам предоставляется соцподдержка на оплату жилья и коммунальных услуг. Этой мерой в 2018 году воспользовались 571 718 человек. В среднем они получали 514 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU