Принято решение о возвращении земельного участка САЗ в госсобственность

СЕГОДНЯ 13:29 2019-03-05T13:29:17+03:00

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Депутат Государственной думы России Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» очередной пост. Он посвящен ситуации с Саратовским авиационным заводом.

- Арбитражный суд принял решение о возвращении земельного участка авиационного завода в государственную собственность. Это еще один шаг к тому, чтобы имущество САЗ использовалось на благо жителей. Напомню, ранее были возвращены два защитных сооружения, еще по одному идет судебный процесс. Хочу сказать спасибо и главе управления Росимущества Мережниковой, и прокурору области Филипенко, и другим структурам, которые помогают законным путем отстоять госсобственность. Отдельное спасибо ветерану авиазавода Бернардскому, всей рабочей группе, созданной по инициативе Вячеслава Володина. В нее входят и мои коллеги-депутаты Госдумы Алимова и Примаков. Это первый земельный участок САЗ, который удаётся вернуть. Будем продолжать совместную работу — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU