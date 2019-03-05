2019-03-05T13:21:32+03:00
Происшествия

Юного убийцу из Вольска заключили под стражу

Он исполосовал свою жертву ножом
Дарья Вострикова
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Следователи возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Вольска. Его обвиняют в убийстве.

- По версии следствия, 3 марта 2019 года он со своей 38-летней тети сидел в гостях у 42-летнего мужчины, который жил вместе с сожительницей. Компания мирно распивала алкоголь, как вдруг тетя мальчика начала обвинять хозяина дома в краже денег. Парень осознал, как конфликт набирает обороты и отправился на кухню за ножом. За ним проследовал хозяин квартиры, который получил от юноши два удара ножом в грудь и еще несколько по телу, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

Вскоре потерпевший умер, а компания продолжила веселиться без него. Лишь утром следюущего дня 38-летняя гостья заметила бездыханное тело.

Согласно судебно-медицинскому исследованию причиной смерти потерпевшей

стало колото-резаное ранение грудной клетки.

Предполагаемого убийцу задержали и посадили под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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