Юного убийцу из Вольска заключили под стражу
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Вольска. Его обвиняют в убийстве.
- По версии следствия, 3 марта 2019 года он со своей 38-летней тети сидел в гостях у 42-летнего мужчины, который жил вместе с сожительницей. Компания мирно распивала алкоголь, как вдруг тетя мальчика начала обвинять хозяина дома в краже денег. Парень осознал, как конфликт набирает обороты и отправился на кухню за ножом. За ним проследовал хозяин квартиры, который получил от юноши два удара ножом в грудь и еще несколько по телу, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.
Вскоре потерпевший умер, а компания продолжила веселиться без него. Лишь утром следюущего дня 38-летняя гостья заметила бездыханное тело.
Согласно судебно-медицинскому исследованию причиной смерти потерпевшей
стало колото-резаное ранение грудной клетки.
Предполагаемого убийцу задержали и посадили под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU