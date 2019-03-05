2019-03-05T12:53:15+03:00
Происшествия

Двое торговцев оружием из Саратова получили реальные сроки

Они незаконно изготовляли его из сигнальных пистолетов
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Суд признал виновными 27 и 28-летних саратовцев в незаконном изготовлении огнестрельного оружия и боеприпасов, а также их сбыт.

- Установлено, что один из злоумышленников с декабря 2017 по май 2018 в подвале своего дома на 3-й Речной улице изготовил два пистолета и пять патронов к ним. Он переделал оружие из сигнальных пистолетов, а потом продал своим знакомым по 25 тыс. рублей за комплект, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

С мая по июнь 2018 года один из мужчин опять купил сигнальный пистолет, который хотел переделать в оружие и продать знакомому. Его подельник выполнил этот заказ.

При попытки продажи оружия торговцев задержала полиция.

Суд назначил старшему товарищу 4 года тюрьмы со штрафом в размере 250 тыс. рублей, второму – 3,5 лет лишения свободы со штрафом в размере 200 тыс. рублей.

Они будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове встали трамваи №9 и 10
ТСЖ «Ущелье» оштрафовал за залитую квартиру
Саратовцев предупреждают о ненастной погоде в среду
Горожане боятся обрушения дома на улице Танкистов
Приставы закрыли на 30 суток кафе в гостинице Красноармейского района
«КВС» ведут работы по Крымскому тупику
В колонии Энгельса показательно приготовили салат и кисель
Жителя Новых Бурас посадили на 18 лет за кражу колес и поджог друзей
Саратовский спортсмен взял бронзу первенства России по пауэрлифтингу
В Саратовской области отменены подвозы детей в школу
В Энгельсе сгорел Kia Stinger
В Саратовской области ФСБ задержала членов экстремистской организации
Жителя Вольска обвиняют в убийстве оскорбившего его друга
До ночи отключена вода на улице Уфимцева
На трамвайных рельсах у Сенного «ГАЗель» врезалась в ВАЗ
В Саратовской области днем откроют трассу на границе с Казахстаном
Россельхознадзор пресек вывоз 950 тонн пшеницы из Пугачевского района