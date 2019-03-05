Двое торговцев оружием из Саратова получили реальные сроки

СЕГОДНЯ 12:53 2019-03-05T12:53:15+03:00

Они незаконно изготовляли его из сигнальных пистолетов

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Суд признал виновными 27 и 28-летних саратовцев в незаконном изготовлении огнестрельного оружия и боеприпасов, а также их сбыт.

- Установлено, что один из злоумышленников с декабря 2017 по май 2018 в подвале своего дома на 3-й Речной улице изготовил два пистолета и пять патронов к ним. Он переделал оружие из сигнальных пистолетов, а потом продал своим знакомым по 25 тыс. рублей за комплект, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

С мая по июнь 2018 года один из мужчин опять купил сигнальный пистолет, который хотел переделать в оружие и продать знакомому. Его подельник выполнил этот заказ.

При попытки продажи оружия торговцев задержала полиция.

Суд назначил старшему товарищу 4 года тюрьмы со штрафом в размере 250 тыс. рублей, второму – 3,5 лет лишения свободы со штрафом в размере 200 тыс. рублей.

Они будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU