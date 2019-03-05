ТСЖ «Ущелье» оштрафовал за залитую квартиру

СЕГОДНЯ 12:34 2019-03-05T12:34:45+03:00

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Областная прокуратура провела проверку по обращению саратовца по ненадлежащему содержанию жилья.

- Установлено, что квартиру мужчины залило из-за разрушения отмостки у стен дома №5 на улице Октябрьское ущелье. Это произошло из-за снега и наледи, которые нарушили гидроизоляцию фундамента. За этим домом обязано следить ТСЖ «Ущелье», — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

На организацию подали в суд иск с требованием убрать снег и наледь с придомовой территории, обеспечить гидроизоляцию фундамента и восстановить отмостку в границах затопленной квартиры.

За плохую очистку дома и двора на председателя правления ТСЖ «Ущелье» завели дело об административном правонарушении. Рассматривать его будет областная ГЖИ.

Кроме того, прокуратура обратилась в суд с иском на регоператора. Их должны обязать привлечь подрядчиков для капитального ремонта дома. Еще одно административное дело возбуждено из-за информации в ГИС ЖКХ ТСЖ «Ущелье», которая размещена не в полном объеме.

Рассмотрения актов реагирования контролируется прокуратурой.

ИСТОЧНИК KP.RU