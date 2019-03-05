2019-03-05T12:34:45+03:00
Общество

ТСЖ «Ущелье» оштрафовал за залитую квартиру

Причина этому — разрушение отмостки у стен дома
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Областная прокуратура провела проверку по обращению саратовца по ненадлежащему содержанию жилья.

- Установлено, что квартиру мужчины залило из-за разрушения отмостки у стен дома №5 на улице Октябрьское ущелье. Это произошло из-за снега и наледи, которые нарушили гидроизоляцию фундамента. За этим домом обязано следить ТСЖ «Ущелье», — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

На организацию подали в суд иск с требованием убрать снег и наледь с придомовой территории, обеспечить гидроизоляцию фундамента и восстановить отмостку в границах затопленной квартиры.

За плохую очистку дома и двора на председателя правления ТСЖ «Ущелье» завели дело об административном правонарушении. Рассматривать его будет областная ГЖИ.

Кроме того, прокуратура обратилась в суд с иском на регоператора. Их должны обязать привлечь подрядчиков для капитального ремонта дома. Еще одно административное дело возбуждено из-за информации в ГИС ЖКХ ТСЖ «Ущелье», которая размещена не в полном объеме.

Рассмотрения актов реагирования контролируется прокуратурой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове встали трамваи №9 и 10
Двое торговцев оружием из Саратова получили реальные сроки
Саратовцев предупреждают о ненастной погоде в среду
Горожане боятся обрушения дома на улице Танкистов
Приставы закрыли на 30 суток кафе в гостинице Красноармейского района
«КВС» ведут работы по Крымскому тупику
В колонии Энгельса показательно приготовили салат и кисель
Жителя Новых Бурас посадили на 18 лет за кражу колес и поджог друзей
Саратовский спортсмен взял бронзу первенства России по пауэрлифтингу
В Саратовской области отменены подвозы детей в школу
В Энгельсе сгорел Kia Stinger
В Саратовской области ФСБ задержала членов экстремистской организации
Жителя Вольска обвиняют в убийстве оскорбившего его друга
До ночи отключена вода на улице Уфимцева
На трамвайных рельсах у Сенного «ГАЗель» врезалась в ВАЗ
В Саратовской области днем откроют трассу на границе с Казахстаном
Россельхознадзор пресек вывоз 950 тонн пшеницы из Пугачевского района