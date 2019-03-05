Горожане боятся обрушения дома на улице Танкистов
По их словам, управляющая компания ничего не предпринимает
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Сегодня, 5 марта, горожане пожаловались на рушащийся дом №73б на улице Танкистов в Ленинском районе Саратова.
Об этом пользователь Юлия Тактаева сообщила в паблике «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте».
По ее словам, управляющая компания не принимает никаких мер к решению ситуации. Горожанка считает, что организация ждет, когда пострадают люди.
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ИСТОЧНИК KP.RU