2019-03-05T11:58:18+03:00
Общество

Горожане боятся обрушения дома на улице Танкистов

По их словам, управляющая компания ничего не предпринимает
Дарья Вострикова
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Сегодня, 5 марта, горожане пожаловались на рушащийся дом №73б на улице Танкистов в Ленинском районе Саратова.

Об этом пользователь Юлия Тактаева сообщила в паблике «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте».

По ее словам, управляющая компания не принимает никаких мер к решению ситуации. Горожанка считает, что организация ждет, когда пострадают люди.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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