Приставы закрыли на 30 суток кафе в гостинице Красноармейского района
Судебные приставы приостановили деятельность кафе в одной из гостиниц Красноармейского района на 30 суток.
- Проверка областного Роспотребнадзора показала, что заведение получало воду от собственной скважины, расположенной с нарушением допустимых расстояний от систем отведения сточных вод, зданий и сооружений. Кроме этого, на нее не было документов. Это является нарушением санитарно-эпидемиологических требований и создает угрозу жизни и здоровью людей, — рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП.
По решению суда предпринимателя признали виновным в административном помещении. Собственник кафе получил постановление о возбуждении производства.
ИСТОЧНИК KP.RU