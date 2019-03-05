Приставы закрыли на 30 суток кафе в гостинице Красноармейского района

СЕГОДНЯ 11:48 2019-03-05T11:48:14+03:00

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Судебные приставы приостановили деятельность кафе в одной из гостиниц Красноармейского района на 30 суток.

- Проверка областного Роспотребнадзора показала, что заведение получало воду от собственной скважины, расположенной с нарушением допустимых расстояний от систем отведения сточных вод, зданий и сооружений. Кроме этого, на нее не было документов. Это является нарушением санитарно-эпидемиологических требований и создает угрозу жизни и здоровью людей, — рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП.

По решению суда предпринимателя признали виновным в административном помещении. Собственник кафе получил постановление о возбуждении производства.

ИСТОЧНИК KP.RU