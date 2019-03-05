2019-03-05T11:42:05+03:00
Общество

«КВС» ведут работы по Крымскому тупику

Там будет установлен новый водопровод
Дарья Вострикова
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Специалисты ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» продолжают работы по замене изношенного участка трубопровода по Крымскому тупику протяженностью 250 метров. В настоящее время проложено более 160 метров коммуникаций. Далее предстоит подключение абонентов к вновь построенному объекту. Среди них – котельная, детский сад, многоквартирные жилые дома. Ввести новый водопровод в эксплуатацию планируется уже к концу марта. Новые сети выполняются из полимерных материалов, гарантирующих их безаварийную работу на срок не менее 50 лет.

Следующим объектом строительства станет канализационный коллектор на пересечении улиц Челюскинцев и Октябрьская. Компания планирует построить 70 м канализационных коммуникаций d300 мм с целью увеличения пропускной способности существующей системы водоотведения. Строительство объекта позволит обеспечить подключение новых абонентов, а также поспособствует снижению показателей аварийности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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