В колонии Энгельса показательно приготовили салат и кисель
В дегустации приняли участие осужденные
Фото УФСИН по Саратовской области
Изменить размер текста:
В колонии №13 Энгельса Саратовской области состоялось занятие с осужденными по контрольно-показательной варке пищи.
Как сообщили «КП-Саратов» в УФСИН области, осужденные-повара приготовили салат из свежей моркови с луком, суп гороховый с крупой, азу из свинины с овощным рагу и кисель.
За процессом наблюдали начальник учреждения подполковник внутренней службы Андрей Головин, начальник отдела интендантского и хозяйственного обеспечения учреждения и заместители начальника колонии.
После готовки все блюда были взвешены. Осужденные, продегустировав готовое меню, высоко оценили его вкусовые качества.
ИСТОЧНИК KP.RU