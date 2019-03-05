В колонии Энгельса показательно приготовили салат и кисель

СЕГОДНЯ 11:30 2019-03-05T11:30:52+03:00

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В колонии №13 Энгельса Саратовской области состоялось занятие с осужденными по контрольно-показательной варке пищи.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФСИН области, осужденные-повара приготовили салат из свежей моркови с луком, суп гороховый с крупой, азу из свинины с овощным рагу и кисель.

За процессом наблюдали начальник учреждения подполковник внутренней службы Андрей Головин, начальник отдела интендантского и хозяйственного обеспечения учреждения и заместители начальника колонии.

После готовки все блюда были взвешены. Осужденные, продегустировав готовое меню, высоко оценили его вкусовые качества.

ИСТОЧНИК KP.RU