Жителя Новых Бурас посадили на 18 лет за кражу колес и поджог друзей

СЕГОДНЯ 11:28 2019-03-05T11:43:46+03:00

Сначала он избил их гвоздодером

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Суд вынес приговор 23-летнему жителю Новых Бурас Николаю Степанову. Он признан виновным в краже и убийстве двух человек.

- Установлено, что с 10 по 17 сентября 2016 года мужчина залез в гараж 29-летней саратовчанки и утащил оттуда девять автомобильных колес. Похищенным имуществом он распорядился по своему усмотрению, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

Второй эпизод случился 28 мая 2018 года. Степанов пил спиртное со своими 29 и 44-летними знакомыми, которые раньше были его коллегами на одной из местных ферм. Они поссорились из-за отсутствия оплаты выполненных работ и злоумышленник покинул компанию.

Вернулся он уже с гвоздодером, который нашел на ферме. Сначала он избивал друзей инструментом по голове, пока те не умерли, а потом облил их дизельным топливом, сжег тела и скрылся.

Личность злоумышленника установили, а самого его задержали. Еще до окончания следствия Степанов признал свою вину.

Суд отправил его на 18 лет в исправительную колонию строгого режима. Еще он должен выплатить 1 млн рублей морального вреда одной из потерпевших сторон и возместить 36 тыс. рублей за кражу колес.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU