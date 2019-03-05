Жителя Новых Бурас посадили на 18 лет за кражу колес и поджог друзей
Суд вынес приговор 23-летнему жителю Новых Бурас Николаю Степанову. Он признан виновным в краже и убийстве двух человек.
- Установлено, что с 10 по 17 сентября 2016 года мужчина залез в гараж 29-летней саратовчанки и утащил оттуда девять автомобильных колес. Похищенным имуществом он распорядился по своему усмотрению, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.
Второй эпизод случился 28 мая 2018 года. Степанов пил спиртное со своими 29 и 44-летними знакомыми, которые раньше были его коллегами на одной из местных ферм. Они поссорились из-за отсутствия оплаты выполненных работ и злоумышленник покинул компанию.
Вернулся он уже с гвоздодером, который нашел на ферме. Сначала он избивал друзей инструментом по голове, пока те не умерли, а потом облил их дизельным топливом, сжег тела и скрылся.
Личность злоумышленника установили, а самого его задержали. Еще до окончания следствия Степанов признал свою вину.
Суд отправил его на 18 лет в исправительную колонию строгого режима. Еще он должен выплатить 1 млн рублей морального вреда одной из потерпевших сторон и возместить 36 тыс. рублей за кражу колес.
Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU