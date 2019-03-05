2019-03-05T11:16:04+03:00
Общество

Саратовский спортсмен взял бронзу первенства России по пауэрлифтингу

За пьедестал боролись спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата
Дарья Вострикова
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С 26 февраля по 3 марта в Брянске на базе госучилища олимпийского резерва прошел чемпионат и первенство России по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

- Второе место занял саратовский спортсмен Андрей Фимин в категории 59 кг с результатом 148 кг, — рассказали «КП-Саратов» в министерстве социального развития Саратовской области.

Он воспитанник центра адаптации и реабилитации инвалидов «Парус надежды».

ИСТОЧНИК KP.RU

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