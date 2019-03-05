Саратовский спортсмен взял бронзу первенства России по пауэрлифтингу
За пьедестал боролись спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата
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С 26 февраля по 3 марта в Брянске на базе госучилища олимпийского резерва прошел чемпионат и первенство России по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
- Второе место занял саратовский спортсмен Андрей Фимин в категории 59 кг с результатом 148 кг, — рассказали «КП-Саратов» в министерстве социального развития Саратовской области.
Он воспитанник центра адаптации и реабилитации инвалидов «Парус надежды».
ИСТОЧНИК KP.RU