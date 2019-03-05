В Саратовской области отменены подвозы детей в школу
Сегодня, 5 марта, из-за снежных заносов в школу не пошли 273 ребенка из Саратовской области.
- Были отменены рейсы по 29 школьным маршрутам. По одному в Базарнокарабулакском, Воскресенском, Красноармейском, Новоузенском, Петровском, Турковском, Ровенском и Хвалынском районах. Два рейса отменены в Перелюбском районе. Три автобуса не поехали в Краснопартизанском районе, четыре в Озинском. Больше всего маршрутов — по 5 — не вышли на дороги в Ершовском и Дергачевском районах, — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе министерства образования Саратовской области.
Поэтому дети проходили обучение дистанционно.
Поскольку сейчас снегоуборочная техника уже расчищает подходы к населенным пунктам, возможно, завтра ученики снова отправятся в школы.
ИСТОЧНИК KP.RU