2019-03-05T11:18:07+03:00
Общество

В Саратовской области отменены подвозы детей в школу

Из-за заснеженных дорог в школу не пошли 273 ребенка
Дарья Вострикова
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Сегодня, 5 марта, из-за снежных заносов в школу не пошли 273 ребенка из Саратовской области.

- Были отменены рейсы по 29 школьным маршрутам. По одному в Базарнокарабулакском, Воскресенском, Красноармейском, Новоузенском, Петровском, Турковском, Ровенском и Хвалынском районах. Два рейса отменены в Перелюбском районе. Три автобуса не поехали в Краснопартизанском районе, четыре в Озинском. Больше всего маршрутов — по 5 — не вышли на дороги в Ершовском и Дергачевском районах, — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе министерства образования Саратовской области.

Поэтому дети проходили обучение дистанционно.

Поскольку сейчас снегоуборочная техника уже расчищает подходы к населенным пунктам, возможно, завтра ученики снова отправятся в школы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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