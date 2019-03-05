Жителя Вольска обвиняют в убийстве оскорбившего его друга
В отношении 59-летнего жителя Вольска возбуждено уголовное дело за умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть
потерпевшего.
- По версии следствия, в ночь с 27 на 28 февраля 2019 года мужчина вместе с двумя друзьями распивал спиртное в своем частном доме. После изрядного подпития хозяин жилища повздорил со своим 58-летним другом. Услышав оскорбления в свой адрес, подсудимый ударил оппонента кулаком по лицу, потом взял табурет и начал охаживать друга по всему телу, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.
Лежащее на полу тело обнаружила сестра предполагаемого преступника, которая пришла к нему в гости 2 марта. Она вызвала медиков, которые отвезли мужчину в реанимацию.
Несмотря на врачебную помощь он скончался в этот же день.
Согласно судебно-медицинскому исследованию причиной смерти потерпевшего
стала тупая травма головы.
Предполагаемого убийцу задержали. Еще до окончания следствия он признал свою вину.
Он ожидает окончания расследования уголовного дела под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU