2019-03-05T10:32:11+03:00
Общество

В Саратовской области днем откроют трассу на границе с Казахстаном

Планируется это сделать в 14:00
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 5 февраля, в 14:00 временно закрытый участок трассы у границы с Казахстаном.

Пока что остается тяжело добраться к 29 населенным пунктам в семи районах области: 11 – в Алгайском, 9 – в Озинском, 8 – в Дергачевском, 4 – в Новоузенском по 3 - в Питерском и Марксовском и 1 – в Аткарском районах. Жители обеспечены всем необходимым, этот вопрос контролирует губернатор области Валерий Радаев. Основная задача – в кратчайшие сроки освободить трассы от снежного плена, — рассказали «КП-Саратов» в секретариате заместителя председателя правительства области Р.В.Бусаргина.

Сейчас на дорогах в районах работают 427 единиц снегоочистительной техники.

Теперь метель отступила и установилась нормальная погода.

Развернут межведомственный штаб по контролю за складывающейся обстановкой.

В режиме повышенной готовности работают главное управление МЧС России по Саратовской области и подведомственные учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове встали трамваи №9 и 10
Двое торговцев оружием из Саратова получили реальные сроки
ТСЖ «Ущелье» оштрафовал за залитую квартиру
Саратовцев предупреждают о ненастной погоде в среду
Горожане боятся обрушения дома на улице Танкистов
Приставы закрыли на 30 суток кафе в гостинице Красноармейского района
«КВС» ведут работы по Крымскому тупику
В колонии Энгельса показательно приготовили салат и кисель
Жителя Новых Бурас посадили на 18 лет за кражу колес и поджог друзей
Саратовский спортсмен взял бронзу первенства России по пауэрлифтингу
В Саратовской области отменены подвозы детей в школу
В Энгельсе сгорел Kia Stinger
В Саратовской области ФСБ задержала членов экстремистской организации
Жителя Вольска обвиняют в убийстве оскорбившего его друга
До ночи отключена вода на улице Уфимцева
На трамвайных рельсах у Сенного «ГАЗель» врезалась в ВАЗ
Россельхознадзор пресек вывоз 950 тонн пшеницы из Пугачевского района