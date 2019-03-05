В Саратовской области днем откроют трассу на границе с Казахстаном

СЕГОДНЯ 10:32 2019-03-05T10:32:11+03:00

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Сегодня, 5 февраля, в 14:00 временно закрытый участок трассы у границы с Казахстаном.

Пока что остается тяжело добраться к 29 населенным пунктам в семи районах области: 11 – в Алгайском, 9 – в Озинском, 8 – в Дергачевском, 4 – в Новоузенском по 3 - в Питерском и Марксовском и 1 – в Аткарском районах. Жители обеспечены всем необходимым, этот вопрос контролирует губернатор области Валерий Радаев. Основная задача – в кратчайшие сроки освободить трассы от снежного плена, — рассказали «КП-Саратов» в секретариате заместителя председателя правительства области Р.В.Бусаргина.

Сейчас на дорогах в районах работают 427 единиц снегоочистительной техники.

Теперь метель отступила и установилась нормальная погода.

Развернут межведомственный штаб по контролю за складывающейся обстановкой.

В режиме повышенной готовности работают главное управление МЧС России по Саратовской области и подведомственные учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU