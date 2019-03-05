После эвакуации в школе Энгельса продолжатся занятия
Сегодня, 5 марта, огнеборцы выехали тушить МОУ «СОШ №19» по сработавшей сигнализации.
Из-за угрозы жизни с уроков отпустили 512 детей.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, пожарные ехали на вызов с рангом возгорания №2. При этой ситуации на месте работают шесть отделений, а если сил не хватает — запрашивается помощь еще двух отделений из соседних районов.
Прибывшие первыми огнеборцы выяснили, что дело в коротком замыкании, которое произошло в электрощитовой.
Поэтому дети вновь возвращаются на уроки, а на место приедет дознаватель, который выяснит обстоятельства случившегося.
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ИСТОЧНИК KP.RU