После эвакуации в школе Энгельса продолжатся занятия

СЕГОДНЯ 10:16 2019-03-05T10:18:01+03:00

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Сегодня, 5 марта, огнеборцы выехали тушить МОУ «СОШ №19» по сработавшей сигнализации.

Из-за угрозы жизни с уроков отпустили 512 детей.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, пожарные ехали на вызов с рангом возгорания №2. При этой ситуации на месте работают шесть отделений, а если сил не хватает — запрашивается помощь еще двух отделений из соседних районов.

Прибывшие первыми огнеборцы выяснили, что дело в коротком замыкании, которое произошло в электрощитовой.

Поэтому дети вновь возвращаются на уроки, а на место приедет дознаватель, который выяснит обстоятельства случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU