В Саратове ищут парня, укравшего пиджак Levi's из Триумф Молла

СЕГОДНЯ 09:54 2019-03-05T09:54:46+03:00

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Сегодня, 5 марта, пользователь соцсети «ВКонтакте» Lusia Ar обнародовала запись камер видеонаблюдения из магазина Levi's в ТЦ «Триумф Молл».

- Уважаемый парень, который грамотно взял джинсовый пиджак, верни его обратно. У тебя все удалось, но твои действия запечатлеть все-таки успели. Из-за такого как ты людям придется платить недостачу в 11 тыс. рублей, — делится автор публикации в паблике «Саратов Онлайн» соцсети «ВКонтакте».

Девушка посоветовала работникам торгового центра лучше смотреть за клиентами, ведь они «команда, когда работают вместе».

Комментаторы записи были ошарашены не столь поступок парня, сколько ценой вещи. А некоторые даже сказали, что он помог магазину, поскольку за полную стоимость пиджак все равно бы никто не взял.

ИСТОЧНИК KP.RU