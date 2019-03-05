В Энгельсе эвакуирована школа №19
В учебном заведении загорелась электрощитовая
К зданию школы прибыл пожарный расчет
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В Энгельсе в школе № 19, расположенной по адресу ул. Студенческая, 26А, произошел пожар. Из-за ЧП из здания образовательного учреждения были эвакуированы ученики и персонал.
Как удалось выяснить корреспонденту «Комсомолки», в школе загорелась щитовая.
Пожарные рассказали, что после поступления сообщения о возгорании специалисты «Облкоммунэнерго» оперативно обесточили свою подстанцию. Благодаря этому пожарные смогли ликвидировать горение.
Из школы эвакуированы ученики и преподаватели
ИСТОЧНИК KP.RU