В Энгельсе эвакуирована школа №19

СЕГОДНЯ 09:34 2019-03-05T09:36:05+03:00

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В Энгельсе в школе № 19, расположенной по адресу ул. Студенческая, 26А, произошел пожар. Из-за ЧП из здания образовательного учреждения были эвакуированы ученики и персонал.

Как удалось выяснить корреспонденту «Комсомолки», в школе загорелась щитовая.

Пожарные рассказали, что после поступления сообщения о возгорании специалисты «Облкоммунэнерго» оперативно обесточили свою подстанцию. Благодаря этому пожарные смогли ликвидировать горение.

Из школы эвакуированы ученики и преподаватели

ИСТОЧНИК KP.RU