2019-03-05T09:38:55+03:00
Происшествия

Саратовец ответит в суде за утонувшего пасынка

Ребенок провалился под лед, куда его вывел мужчина
Дарья Вострикова
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Расследование уголовного дела в отношении 31-летнего саратовца подошло к концу. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности.

- По версии следствия, 30 ноября 2018 года мужчина вместе с сожительнице и ее 5-летним сыном находился на одной из баз отдыха острова Зеленый, где работал сторожем. Он решил прогуляться с ребенком по льду, не подумав о том, что ледостав только начался. В итоге оба они провалились в воду. Подсудимый попытался вытащить малыша, но ему это не удалось. Выбравшись на берег, он позвал на помощь дедушку мальчика и знакомого, которые сели на лодку и вытащили ребенка, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

На место присутствующие вызвали медиков и спасателей, а пока они не приехали те оказывали ему первую помощь.

Прибывшие сотрудники экстренных служб констатировали смерть ребенка.

Еще до окончания следствия мужчина признал свою вину.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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