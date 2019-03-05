2019-03-05T09:16:11+03:00
Общество

Утром 5 марта остаются отрезанными от мира 40 поселков Саратовской области

Федеральные трассы не перекрыты
Екатерина Семенова
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В Саратовской области 5 марта остаются заметенными дороги к 40 населенным пунктам в семи районах.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, на этих трассах работает дорожная техника. Связь со всеми поселками обеспечена.

На федеральных трассах перекрытия нет, скопления автомобилей также не зафиксировано.

МЧС находится в режиме «повышенной готовности», развернут оперативный штаб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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