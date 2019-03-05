2019-03-05T09:02:41+03:00
Общество

Бизнес-леди из Вольска оштрафовали за торговлю игрушечными котами

Женщина нарушила авторские права лондонской фирмы
Екатерина Семенова
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В Саратовской области Арбитражный суд рассмотрел иск лондонской компании Outfit7 Limited к индивидуальному предпринимателю Екатерине Перевозчиковой, которая работает в Вольске.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Арбитражного суда, компания потребовала компенсировать убытки за незаконное использование товарных знаков на изделия под маркой «Говорящий кот Том».

Ранее, 30 января 2018 года, суд уже частично удовлетворил иски — на общую сумму 10 тыс. рублей. Впоследствии суд по интеллектуальным правам направил дело на новое рассмотрение.

Было установлено, что в мае 2015 года бизнес-леди организовала торговлю игрушками — черными пластиковыми котами на улице октябрьская в Вольске. Была проведена закупка, которая зафиксирована на видео.

Суд вновь пришел к выводу, что были нарушены авторские права, несмотря на заверения ответчицы, что случай продажи игрушки был единичным.

Исковые требования английской компании были удовлетворены. С гражданки взыскано 20 тыс. рублей за использование товарных знаков и 3 288,5 рубля судебных расходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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