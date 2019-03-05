В Балаково на женщину тайком взяли кредит в 91 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 08:51 2019-03-05T08:51:08+03:00

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Балаковская полиция раскрыла мошенничество в отношении 27-летней женщины.

- По словам потерпевшей, в период с 15 по 22 сентября 2018 года кто-то взяла на нее кредит на сумму 91017 рублей. Для этого злоумышленники использовали ее личные данные и копию паспорта, — рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.

По подозрению в преступлении полиция задержала 26-летнюю женщину. На нее завели уголовное дело, которое может закончиться третьей судимостью за мошенничество.

Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU