В Балаково на женщину тайком взяли кредит в 91 тыс. рублей
Мошенники использовали ее копию паспорта
Изменить размер текста:
Балаковская полиция раскрыла мошенничество в отношении 27-летней женщины.
- По словам потерпевшей, в период с 15 по 22 сентября 2018 года кто-то взяла на нее кредит на сумму 91017 рублей. Для этого злоумышленники использовали ее личные данные и копию паспорта, — рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.
По подозрению в преступлении полиция задержала 26-летнюю женщину. На нее завели уголовное дело, которое может закончиться третьей судимостью за мошенничество.
Сейчас она находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU