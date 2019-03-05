В Саратовской области началась противопаводковая тренировка

СЕГОДНЯ 08:37 2019-03-05T08:37:26+03:00

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В Саратовской области 5 и 6 марта будет проходить противопаводковая тренировка.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, сегодня уже состоялся инструктаж с членами комиссии по чрезвычайным ситуациям и паводковой безопасности при правительстве области. Теперь члены КЧС и ОПБ отправятся в 23 района, чтобы оценить готовность к действиям.

В частности, им предстоит проверить силы и средства, имеющиеся в районах, заключение договоров на проведение ледовзрывных работ, создание резервов как финансовых, так и материальных.

По словам первого замначальника ГУ МЧС Юрия Радчука, необходимо обратить внимание на организацию информационной работы, доведение памяток до населения, наличия спецтранспорта и организацию пунктов временного размещения.

ИСТОЧНИК KP.RU