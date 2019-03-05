В Саратове соседка украла у пенсионерки карту, деньги и телефон

СЕГОДНЯ 08:36 2019-03-05T08:36:36+03:00

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Вчера, 4 марта, в 13:10, 61-летняя женщина обратилась с заявлением о краже в полицию Заводского района Саратова.

- Она рассказала, что утром 27 февраля в ее квартире на проспекте Энтузиастов находилась соседка. Гостья унесла из дома сотовый телефон, 5 тыс. рублей и банковскую карту, с которой потом сняла 11 300 рублей, — рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД.

Полицейские задержали 42-летнюю женщину по подозрению в воровстве. Она созналась в содеянном и добавила, что банковскую карту и телефон потеряла, потому что была очень пьяна.

На нее завели уголовное дело по статье «кража», а саму посадили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU