2019-03-05T09:11:09+03:00
Происшествия

В Саратове двое парней украли фейерверки на 11 тыс. рублей

Внимание полиции привлекла сигнализация
Дарья Вострикова
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Вчера, 4 марта, полиция Кировского района Саратова раскрыла кражу фейерверков.

- Два дня назад вечером в полицию поступило сообщение от охранника о том, что в этот день в магазине на Большой Горной улице сработала сигнализация. Выяснилось, что кто-то залез в закрытый магазин и похитил пиротехники на 11 547 рублей, — рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД.

По подозрению в краже задержаны двое парней в возрасте 24 и 26-х лет. Старший из них успел отсидеть два раза за грабежи и один — за кражу.

Парни во всем признались. Решения уголовного дела они ожидают под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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