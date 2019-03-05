В Саратове мужчина пригрозил спрыгнуть с многоэтажки и сам вызвал спасателей
Он не смог объяснить причин поступка
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В Заводском районе Саратова мужчина угрожал спрыгнуть с многоэтажки.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», инцидент произошел на улице Крымская, 25.
По предварительной версии, мужчина был пьян и находился на одном из верхних этажей. При этом он сам позвонил в экстренные службы.
На место прибыли спасатели и полицейские, которые обнаружили гражданина в подъезде и вывели его на улицу. Мужчина не смог прояснить причин своего поступка.
ИСТОЧНИК KP.RU