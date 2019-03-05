2019-03-05T08:15:10+03:00
Происшествия

В Саратове мужчина пригрозил спрыгнуть с многоэтажки и сам вызвал спасателей

Он не смог объяснить причин поступка
Екатерина Семенова
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В Заводском районе Саратова мужчина угрожал спрыгнуть с многоэтажки.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», инцидент произошел на улице Крымская, 25.

По предварительной версии, мужчина был пьян и находился на одном из верхних этажей. При этом он сам позвонил в экстренные службы.

На место прибыли спасатели и полицейские, которые обнаружили гражданина в подъезде и вывели его на улицу. Мужчина не смог прояснить причин своего поступка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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