В Красном Текстильщике подозреваемый в краже напал с ножом на полицейского

СЕГОДНЯ 08:07 2019-03-05T08:07:50+03:00

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В Саратовском районе возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего ранее неоднократно судимого мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР, его обвиняют в применении опасного насилия к представителю власти.

По версии следствия, днем 25 февраля участковый поселка Красный Текстильщик прибыл к местной жительнице для опроса. Ранее женщина заявляла о краже денег и подозревала своего соседа.

Полицейский пришел к указанному мужчине, чтобы опросить его. Однако тот был пьян и напал на стража порядка с ножом. Он попытался ударить его в живот, но участковый сумел увернуться. Но ударов кулаком в голову ему избежать не удалось.

Следователи СКР задержали злоумышленника. Тот признал вину и был арестован. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU