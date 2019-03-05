В Красном Текстильщике подозреваемый в краже напал с ножом на полицейского
В Саратовском районе возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего ранее неоднократно судимого мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР, его обвиняют в применении опасного насилия к представителю власти.
По версии следствия, днем 25 февраля участковый поселка Красный Текстильщик прибыл к местной жительнице для опроса. Ранее женщина заявляла о краже денег и подозревала своего соседа.
Полицейский пришел к указанному мужчине, чтобы опросить его. Однако тот был пьян и напал на стража порядка с ножом. Он попытался ударить его в живот, но участковый сумел увернуться. Но ударов кулаком в голову ему избежать не удалось.
Следователи СКР задержали злоумышленника. Тот признал вину и был арестован. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU