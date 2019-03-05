2019-03-05T07:39:29+03:00
Общество

Фестиваль необычных санок прошел в Петровске

С горки катались на печках, кораблях и поросятах [фото]
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В Петровске Саратовской области в минувшие выходные прошел «SunnyФЕСТ». Как называют его организаторы – фестиваль скорости и креатива.

Он стал уже третьим и собрал в этот раз 29 команд из Саратова и Петровска.

Участникам предстояло на необычно оформленных санях прокатиться с горки.

Одним из главных условий для победы было необычное оформление и представление команды санок. Поэтому команды подошли процессу творчески - все старались, чтобы именно их номер запомнился членам жюри и зрителям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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