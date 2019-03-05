2019-03-05T07:01:34+03:00
Происшествия

В тройном ДТП под Саратовом пострадали три человека

По предварительным данным, на скользкой дороге занесло фуру
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На трассе СызраньВолгоград под Саратовом произошло тройное ДТП. В столкновении у поселка Синенькие участвовали три машины, три человека пострадали.

Вечером 4 марта на скользкой дороге занесло фуру, которая двигалась в сторону Волгограда. Грузовик вынесло на «встречку», где он столкнулся с другим грузовым авто – Iveco.

Термобудка с этого автомобиля от удара слетела с грузовика и ударилась в следовавшую сзади в попутном направлении машину – легковую Skoda

В результате прибывшими медиками был госпитализирован с различными травмами водитель грузовика Iveco. Также легкие повреждения получили водитель и пассажир легкового авто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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