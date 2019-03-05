В тройном ДТП под Саратовом пострадали три человека
На трассе Сызрань – Волгоград под Саратовом произошло тройное ДТП. В столкновении у поселка Синенькие участвовали три машины, три человека пострадали.
Вечером 4 марта на скользкой дороге занесло фуру, которая двигалась в сторону Волгограда. Грузовик вынесло на «встречку», где он столкнулся с другим грузовым авто – Iveco.
Термобудка с этого автомобиля от удара слетела с грузовика и ударилась в следовавшую сзади в попутном направлении машину – легковую Skoda
В результате прибывшими медиками был госпитализирован с различными травмами водитель грузовика Iveco. Также легкие повреждения получили водитель и пассажир легкового авто.
ИСТОЧНИК KP.RU