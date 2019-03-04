В четырех районах Саратовской области усиливается метель

СЕГОДНЯ 20:32 2019-03-04T20:32:45+03:00

42 населенных пункта остаются отрезанными от мира

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В правительстве Саратовской области прошло срочное совещание о ситуации в районах, где метель заметает дороги.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-секретариате зампреда правительства Романа Бусаргина, в нескольких районах метель усиливается. Это Озинский, Новоузенский, Александрово-Гайский, Дергачевский.

- Ситуация в ряде районов действительно тяжелая. Но губернатор четко определил задачу — ни одно обращение людей не должно остаться без реакции. Максимально быстро необходимо пробивать дороги к населенным пунктам и максимально же оперативно отрабатывать проблемные ситуации на дорогах, когда автомобилисты нуждаются в помощи, — отметил зампред.

Он поручил в остальных районах завершить расчистку дорог уже сегодня.

По данным на 18 часов, заметенными оставались трассы к 42 населенным пунктам. ДО сих пор закрытым остается пограничный переход на границе с Казахстаном.

В Ершовском районе развернут мобильный пункт подогрева. Стационарные пункты работают во всех районах.

ИСТОЧНИК KP.RU