2019-03-05T07:18:51+03:00
Происшествия

В Новоузенске женщина пять месяцев спаивала свою дочь

Теперь ей грозит до четырех лет лишения свободы
Ольга Муравлёва
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Следователи из Новоузенска завершили расследование в отношении 37-летней местной жительницы. Ее обвиняют в спаивании собственной дочери — статья 151 УК РФ.

- Следствие считает, что с мая по сентябрь 2018 года гражданка выпивала сама и вовлекла в это дочь, которой в июне исполнилось 17 лет, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Во время расследования женщина признала свою вину. Теперь ей грозит до четырех лет лишения свободы.

Точку в деле поставит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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