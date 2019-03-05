В Новоузенске женщина пять месяцев спаивала свою дочь
Теперь ей грозит до четырех лет лишения свободы
Изменить размер текста:
Следователи из Новоузенска завершили расследование в отношении 37-летней местной жительницы. Ее обвиняют в спаивании собственной дочери — статья 151 УК РФ.
- Следствие считает, что с мая по сентябрь 2018 года гражданка выпивала сама и вовлекла в это дочь, которой в июне исполнилось 17 лет, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.
Во время расследования женщина признала свою вину. Теперь ей грозит до четырех лет лишения свободы.
Точку в деле поставит суд.
ИСТОЧНИК KP.RU