В центре Саратова на ночь перекроют две улицы

СЕГОДНЯ 17:50 2019-03-04T17:50:54+03:00

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В Саратове в ночь с 4 на 5 марта ночью будут очищать прилотковую часть дороги и вывозить снег с проспекта Строителей и улиц: Яблочкова, Шелковичная, Большая Казачья, Симбирская, Чернышевского, Соколовая и Радищева.

- Также планируется производить скол наледи на Панфилова и Привокзальной площади, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

На ночь перекроют два участка улиц в Саратове. Это — Чернышевского от Дегтярной до 3-го Солдатского проезда и Белоглинская от Вольской до улицы 53-й Стрелковой Дивизии.

Расширять проезжую часть собираются на Тархова, Лебедева-Кумача, Чернышевского, Ново-Астраханском шоссе, Дегтярной, Мясницкой, Соколовой, Большой Горной, улице Аэропорт, Усть-Курдюмском шоссе, Прудовой, Новоузенской, Политехнической и на Кумысной поляне. Делать это будут ротором и грейдером.

ИСТОЧНИК KP.RU