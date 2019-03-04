Работы на водопроводе на Тархова завершились раньше срока

СЕГОДНЯ 17:42 2019-03-04T17:42:30+03:00

С 18:20 жителям постепенно начала поступать вода

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Работы на водопроводе по улице Тархова, 32 завершились раньше намеченного срока.

- Специалисты отремонтировали запорное оборудование, на чугунном водопроводе диаметром 150 мм установили хомут, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Жителям домов на Тархова, 32 и 34 и Чехова, 11 с 18:20 постепенно начали подавать воду.

Напомним, авария произошла сегодня днем, 4 марта. Однако оперативно ремонтники не могли начать работу из-за мешавшего припаркованного автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU