Работы на водопроводе на Тархова завершились раньше срока
С 18:20 жителям постепенно начала поступать вода
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Работы на водопроводе по улице Тархова, 32 завершились раньше намеченного срока.
- Специалисты отремонтировали запорное оборудование, на чугунном водопроводе диаметром 150 мм установили хомут, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».
Жителям домов на Тархова, 32 и 34 и Чехова, 11 с 18:20 постепенно начали подавать воду.
Напомним, авария произошла сегодня днем, 4 марта. Однако оперативно ремонтники не могли начать работу из-за мешавшего припаркованного автомобиля.
ИСТОЧНИК KP.RU