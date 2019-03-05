Россельхознадзор пресек вывоз 950 тонн пшеницы из Пугачевского района

СЕГОДНЯ 10:18 2019-03-05T10:18:22+03:00

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Специалисты областного Россельхознадзора не выпустили из Пугачевского района Саратовской области 950 тонн зараженной пшеницы.

- В зерне обнаружены семена горчака ползучего в количестве 11 штук на 1 кг. Это выявила лабораторная экспертиза, которую провели специалисты ФГБУ «Саратовская МВЛ», — рассказали «КП-Саратов» в областном Россельхознадзоре.

Горчак ползучий — один из самых вредоносных сорняков на планете. Он хорошо растет вдоль грунтовых и шоссейных дорог, на откосах железных дорог, на необрабатываемых землях. На его рост абсолютно не влияют климатические условия.

ИСТОЧНИК KP.RU