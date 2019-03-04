2019-03-04T16:56:08+03:00
Общество

Власти Саратова готовятся к откачке пруда в парке Семхоз

Противопадковые тренировки начались
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Совещание по паводку в мэрии СаратоваСовещание по паводку в мэрии Саратова
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На прошлой неделе прошла очистка ливнеприемников в подземных переходах по проспекту 50 лет Октября на остановках Вишневая, 3-я Дачная, а также на проспекте Строителей в районе ООО «Саратовтехстекло». Об этом рассказал руководитель МУП «Водосток» Павел Ворсунов на совещании по противопаводковым мероприятиям при мэре Михаиле Исаеве.

- Мы взяли дополнительную технику у ООО «КВС». Особые опасения есть по пруду в парке Семхоз, в связи с этим были проведены пробные испытания насосной станции, на случай если придется выкачивать лишнюю воду. Всего проверено и подготовлено 43 единицы техники и 15 бригад рабочих», - добавил руководитель МУП «Водосток».

На территории Саратова всего расположено 16 прудов, 7 из них уже были проинспектированы на риск переливания во время таяния снега, к остальным в связи со снежными заносами доступа пока нет.

Михаил Исаев предложил обращать внимание на искусственные водоемы, возникающие из-за талых вод.

- Последствия паводка не должны грозить жизни и безопасности горожан, на каждый вызов по телефонам единой диспетчерской службы реакция должна быть адекватной, надо сразу выезжать на место – резюмировал глава администрации Саратова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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