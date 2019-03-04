2019-03-04T16:36:48+03:00
Общество

Задолженность саратовцев по кредитам выросла на 23,3%

Саратовская область оказалась на 63-м месте в России по уровню закредитованности населения
Екатерина Семенова
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Саратовская область вошла во вторую половину рейтинга по закредитованности населения.

Исследование провело агентство «РИА-Рейтинг». Как оказалось, по данным на 1 января, доля просроченной задолженности населения составила 5,71%. Таким образом Саратовская область заняла 63-е место среди российских регионов.

За год доля просроченных кредитов сократилась на 2,6%.

При этом общая задолженность населения выросла на 23,3%. В среднем сумма кредита составила 158,6 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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