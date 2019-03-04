Регоператор: Не оплачивать вывоз мусора и организовывать стихийные свалки - незаконно и деструктивно

СЕГОДНЯ 16:22 2019-03-04T16:22:12+03:00

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Региональный оператор в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Саратовской области распространил заявление, которое, по его мнению, должно привлечь к обозначенной в нем проблеме внимание правоохранителей.

- Сегодня, 4 марта, в нескольких СМИ появилась статья за подписью С. Гайсина, в которой сообщается заведомо не соответствующая действительности информация о неоказании Регоператором коммунальной услуги в Марксе в августе – ноябре 2018 года. Сообщаем, что в Марксовском районе построена и эксплуатируется мусороперегрузочная станция. Такие станции работают в каждом муниципальном районе в зоне деятельности Регоператора. На МПС осуществляется строгий и объективный учет объемов поступающих ТКО, данные передаются надзорно-регулирующим органам.

Средствами объективного контроля зафиксирован резкий рост поступления ТКО с началом работы Регионального оператора. В Марксе уже в августе 2018 года зафиксирован практически двукратный рост поступлений ТКО – 8 210 кубометров против 4 386 годом ранее. В сентябре марксовская МПС приняла 9 147 кубометров мусора, 194% к сентябрю 2017 года. В октябре этот показатель составил 8 903 кубометра с ростом в 192%, в ноябре – 198%. Весь массив коммунальных отходов был вывезен на экологически безопасные обработку и захоронение в Энгельсский Экотехнопарк. Напомним, что именно рост объемов ТКО в зоне деятельности Регоператора позволил снизить тариф для потребителей коммунальной услуги по итогам 2018 года.

Поскольку данная статья была размещена в нескольких СМИ, есть основания предполагать, что данный факт свидетельствует о целенаправленной кампании по распространению заведомо не соответствующей действительности информации. Избирательное и тенденциозное толкование правовых норм в опубликованном тексте, спекулирование на теме не пользования коммунальной услугой отдельным гражданином в населенном пункте и косвенное признание автора в организации незаконной стихийной свалки ТКО позволяет предположить, что цель организаторов распространения данной публикации состоит в сознательном побуждении противоправного поведения жителей.

Скрытый призыв организовывать несанкционированные свалки и не оплачивать коммунальную услугу является деструктивным с учетом долгосрочных интересов общества. Примером такого поведения является Марксовский район. На фоне двукратного роста поступлений ТКО, увеличенным по сравнению с нормативом выставленным контейнерным парком, находятся люди, устраивающие незаконные свалки в надежде не оплачивать услугу по обращению с ТКО. Уровень платежей за обращение с ТКО в Марксовском районе менее 50%, один из самых низких в Саратовской области. Регоператором созданы все условия для законного и экологически безопасного обращения с ТКО. Объективные цифры показывают эффективную работу коммунальной инфраструктуры. Низкая платежная дисциплина населения города, массовое не заключение договоров на обращение с ТКО юрлицами Марксовского района свидетельствуют об организованном неприятии реформы на территории района. И это действительно повод обратить внимание на сложившуюся ситуацию и руководству района, и правоохранительным органам, — говорится в сообщении Регоператора.

ИСТОЧНИК KP.RU