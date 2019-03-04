Мэрия Саратова порекомендовала не подходить близко к стенам зданий
Администрация Саратова распространила рекомендации для горожан после многочисленных случаев падения снега и льда на прохожих и припаркованные авто.
В связи с предстоящим потеплением мэрия предлагает обращать внимание на скопление снежных масс, наледи на крышах и, по возможности, не подходить близко к стенам зданий.
- Не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались ледяные отложения или нависает снег, — сообщили в пресс-службе.
Чиновники посоветовали всем не пренебрегать предупреждениями об опасных зонах – обращать внимание на огороженные участки тротуаров и находить обходные пути.
ИСТОЧНИК KP.RU