Мэрия Саратова порекомендовала не подходить близко к стенам зданий

СЕГОДНЯ 16:15 2019-03-04T16:15:10+03:00

Лед на крышах угрожает саратовцам и их авто Фото: Александр Уриевский

Если участок тротуара огорожен, нужно искать обход

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Администрация Саратова распространила рекомендации для горожан после многочисленных случаев падения снега и льда на прохожих и припаркованные авто.

В связи с предстоящим потеплением мэрия предлагает обращать внимание на скопление снежных масс, наледи на крышах и, по возможности, не подходить близко к стенам зданий.

- Не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались ледяные отложения или нависает снег, — сообщили в пресс-службе.

Чиновники посоветовали всем не пренебрегать предупреждениями об опасных зонах – обращать внимание на огороженные участки тротуаров и находить обходные пути.

ИСТОЧНИК KP.RU