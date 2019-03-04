2019-03-04T16:15:10+03:00
Общество

Мэрия Саратова порекомендовала не подходить близко к стенам зданий

Если участок тротуара огорожен, нужно искать обход
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Лед на крышах угрожает саратовцам и их автоЛед на крышах угрожает саратовцам и их автоФото: Александр Уриевский
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Администрация Саратова распространила рекомендации для горожан после многочисленных случаев падения снега и льда на прохожих и припаркованные авто.

В связи с предстоящим потеплением мэрия предлагает обращать внимание на скопление снежных масс, наледи на крышах и, по возможности, не подходить близко к стенам зданий.

- Не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались ледяные отложения или нависает снег, — сообщили в пресс-службе.

Чиновники посоветовали всем не пренебрегать предупреждениями об опасных зонах – обращать внимание на огороженные участки тротуаров и находить обходные пути.

ИСТОЧНИК KP.RU

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