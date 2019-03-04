2019-03-04T15:58:20+03:00
Общество

Жильцы дома на проспекте Кирова отдали коммунальный долг после визита приставов

Они испугались возможных последствий
Дарья Вострикова
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В отношении жильцов одной из квартир жилого дома на проспекте Кирова возбуждено исполнительное производство за неоплаченный долг по коммунальным услугам.

- Горожане задолжали порядка 240 тыс. рублей. Они знали о долге, но гасить его не собирались. Судебные приставы Фрунзенского районного отдела вынесли постановление о взыскании денег налогоплательщиков, которые находятся в кредитном учреждении. Для выяснения имущественного положения неплательщиков приставы пришли к ним домой, — рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП.

Однако применение мер принудительного взыскания не понадобилось. Граждане погасили весь долг в тот же день, как только узнали о возможных последствиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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