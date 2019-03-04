Жильцы дома на проспекте Кирова отдали коммунальный долг после визита приставов
В отношении жильцов одной из квартир жилого дома на проспекте Кирова возбуждено исполнительное производство за неоплаченный долг по коммунальным услугам.
- Горожане задолжали порядка 240 тыс. рублей. Они знали о долге, но гасить его не собирались. Судебные приставы Фрунзенского районного отдела вынесли постановление о взыскании денег налогоплательщиков, которые находятся в кредитном учреждении. Для выяснения имущественного положения неплательщиков приставы пришли к ним домой, — рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП.
Однако применение мер принудительного взыскания не понадобилось. Граждане погасили весь долг в тот же день, как только узнали о возможных последствиях.
ИСТОЧНИК KP.RU