Безакцизный алкоголь более чем на 2 млн рублей изъяли у жителя Ершова
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Ершова. Он подозревается в приобретении, хранении в целях сбыта и продаже немаркированного алкоголя, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками в особо крупном размере.
- По версии следствия, с июля по декабрь 2018 года 34-летний мужчина приобретал немаркированный алкоголь, который складировал у себя в частном доме, а потом там же продавал. Противозаконную деятельность мужчины выявили и пресекли сотрудники областной службы безопасности, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.
Общая стоимость продукции, которую изъяли и обнаружили превысила 2 млн рублей.
Сейчас по делу проводятся следственные действий, назначен ряд судебных экспертиз.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU