Безакцизный алкоголь более чем на 2 млн рублей изъяли у жителя Ершова

СЕГОДНЯ 15:38 2019-03-04T15:38:24+03:00

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Ершова. Он подозревается в приобретении, хранении в целях сбыта и продаже немаркированного алкоголя, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками в особо крупном размере.

- По версии следствия, с июля по декабрь 2018 года 34-летний мужчина приобретал немаркированный алкоголь, который складировал у себя в частном доме, а потом там же продавал. Противозаконную деятельность мужчины выявили и пресекли сотрудники областной службы безопасности, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

Общая стоимость продукции, которую изъяли и обнаружили превысила 2 млн рублей.

Сейчас по делу проводятся следственные действий, назначен ряд судебных экспертиз.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU