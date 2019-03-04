Школьница из Балаково стала «Ученицей года» по Саратовской области
Стало известно имя победительницы регионального этапа конкурса «Ученик года — 2019».
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования области, самой лучшей ученицей стала 10-классница школы №21 города Балаково Татьяна Кулаева. Теперь она представит Саратовскую область в финальном этапе межрегионального конкурса, который пройдет 25-30 мая в Ульяновске.
В региональном этапе приняли участие школьники 9-11 классов, которые хорошо учатся, участвуют в олимпиадах различного уровня и школьной жизни.
Призерами стали ученица 9-го класса средней школы Аткарска Вероника Однобурцева (II место) и ученик 10-го класса средней школы №1 Базарного Карабулака Александр Буряк (III место).
Татьяна Кулаева, Вероника Однобурцева, Александр Буряк
ИСТОЧНИК KP.RU