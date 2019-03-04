2019-03-04T15:42:08+03:00
Общество

Школьница из Балаково стала «Ученицей года» по Саратовской области

Она будет представлять наш регион на следующем этапе конкурса
Екатерина Семенова
Поделиться:
Татьяна КулаеваТатьяна Кулаева
Изменить размер текста:

Стало известно имя победительницы регионального этапа конкурса «Ученик года — 2019».

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования области, самой лучшей ученицей стала 10-классница школы №21 города Балаково Татьяна Кулаева. Теперь она представит Саратовскую область в финальном этапе межрегионального конкурса, который пройдет 25-30 мая в Ульяновске.

В региональном этапе приняли участие школьники 9-11 классов, которые хорошо учатся, участвуют в олимпиадах различного уровня и школьной жизни.

Призерами стали ученица 9-го класса средней школы Аткарска Вероника Однобурцева (II место) и ученик 10-го класса средней школы №1 Базарного Карабулака Александр Буряк (III место).

Татьяна Кулаева, Вероника Однобурцева, Александр Буряк

Татьяна Кулаева, Вероника Однобурцева, Александр Буряк

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Власти Саратова готовятся к откачке пруда в парке Семхоз
Задолженность саратовцев по кредитам выросла на 23,3%
Регоператор: Не оплачивать вывоз мусора и организовывать стихийные свалки - незаконно и деструктивно
В Саратове встали трамваи №2 и 7
В центре Саратова столкнулись два внедорожника
Мэрия Саратова порекомендовала не подходить близко к стенам зданий
На улице Саратова умер пенсионер
Жильцы дома на проспекте Кирова отдали коммунальный долг после визита приставов
Саратовцам рекомендуют не объедаться блинами на Масленицу
Безакцизный алкоголь более чем на 2 млн рублей изъяли у жителя Ершова
Из саратовских коров поручено выдаивать на 40% больше молока
Прошел праздничный завтрак в кругу семьи SKODA
Валерий Радаев поздравил Никиту Поршнева с «золотом» Универсиады
ООО «КВС» построит 6 км водопровода на Московском шоссе
В Саратовской области подписаны долгосрочные договоры на вывоз ТКО