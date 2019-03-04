Школьница из Балаково стала «Ученицей года» по Саратовской области

СЕГОДНЯ 15:24 2019-03-04T15:42:08+03:00

Она будет представлять наш регион на следующем этапе конкурса

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Стало известно имя победительницы регионального этапа конкурса «Ученик года — 2019».

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования области, самой лучшей ученицей стала 10-классница школы №21 города Балаково Татьяна Кулаева. Теперь она представит Саратовскую область в финальном этапе межрегионального конкурса, который пройдет 25-30 мая в Ульяновске.

В региональном этапе приняли участие школьники 9-11 классов, которые хорошо учатся, участвуют в олимпиадах различного уровня и школьной жизни.

Призерами стали ученица 9-го класса средней школы Аткарска Вероника Однобурцева (II место) и ученик 10-го класса средней школы №1 Базарного Карабулака Александр Буряк (III место).

Татьяна Кулаева, Вероника Однобурцева, Александр Буряк

ИСТОЧНИК KP.RU