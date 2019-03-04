2019-03-04T15:21:00+03:00
Общество

Из саратовских коров поручено выдаивать на 40% больше молока

Аграрии Саратовской области будут надаивать 1 млн тонн молока в год
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Глава региона Валерий Радаев обсудил зимовку скота в муниципальных районах области на совещании с руководителями органов исполнительной власти.

По словам министра сельского хозяйства Татьяны Кравцевой, этот период прошел в штатном режиме. В хозяйствах 21 региона увеличилось поголовье крупного рогатого скота. За четыре месяца зимовки произведено 29,1 тыс. тонн мяса.

Молока стали больше производить в 20 районах области. Сейчас аграрии идут к тому, чтобы выполнить поручение губернатора — надаивать не менее 1 млн тонн молока в год. Пока что это количество на 40% меньше — только 700 тыс. тонн.

- Этому должны способствовать, в том числе, мероприятия нацпроекта в сельском хозяйстве — при государственной поддержке молочного животноводства в агропромышленных комплексах, — подчеркнул Валерий Радаев.

Губернатор обратил внимание на необходимость развития сырьевой базы в Энгельсском, Балаковском и Вольском районах. Там находятся крупные производители молочной продукты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Власти Саратова готовятся к откачке пруда в парке Семхоз
Задолженность саратовцев по кредитам выросла на 23,3%
Регоператор: Не оплачивать вывоз мусора и организовывать стихийные свалки - незаконно и деструктивно
В Саратове встали трамваи №2 и 7
В центре Саратова столкнулись два внедорожника
Мэрия Саратова порекомендовала не подходить близко к стенам зданий
На улице Саратова умер пенсионер
Жильцы дома на проспекте Кирова отдали коммунальный долг после визита приставов
Саратовцам рекомендуют не объедаться блинами на Масленицу
Безакцизный алкоголь более чем на 2 млн рублей изъяли у жителя Ершова
Школьница из Балаково стала «Ученицей года» по Саратовской области
Прошел праздничный завтрак в кругу семьи SKODA
Валерий Радаев поздравил Никиту Поршнева с «золотом» Универсиады
ООО «КВС» построит 6 км водопровода на Московском шоссе
В Саратовской области подписаны долгосрочные договоры на вывоз ТКО