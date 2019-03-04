Из саратовских коров поручено выдаивать на 40% больше молока

СЕГОДНЯ 15:17 2019-03-04T15:21:00+03:00

Аграрии Саратовской области будут надаивать 1 млн тонн молока в год

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Глава региона Валерий Радаев обсудил зимовку скота в муниципальных районах области на совещании с руководителями органов исполнительной власти.

По словам министра сельского хозяйства Татьяны Кравцевой, этот период прошел в штатном режиме. В хозяйствах 21 региона увеличилось поголовье крупного рогатого скота. За четыре месяца зимовки произведено 29,1 тыс. тонн мяса.

Молока стали больше производить в 20 районах области. Сейчас аграрии идут к тому, чтобы выполнить поручение губернатора — надаивать не менее 1 млн тонн молока в год. Пока что это количество на 40% меньше — только 700 тыс. тонн.

- Этому должны способствовать, в том числе, мероприятия нацпроекта в сельском хозяйстве — при государственной поддержке молочного животноводства в агропромышленных комплексах, — подчеркнул Валерий Радаев.

Губернатор обратил внимание на необходимость развития сырьевой базы в Энгельсском, Балаковском и Вольском районах. Там находятся крупные производители молочной продукты.

ИСТОЧНИК KP.RU