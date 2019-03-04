Валерий Радаев поздравил Никиту Поршнева с «золотом» Универсиады

СЕГОДНЯ 14:42 2019-03-04T15:17:09+03:00

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поздравил биатлониста Никиту Поршнева, который завоевал «золото» XXIX Всемирной зимней Универсиады.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», Никита Поршнев стал лучшим в индивидуальной гонке. Состязания проходят в Красноярске.

- Эта победа — закономерный результат упорных тренировок и стремления к лидерству. Знаменательно, что первую в своей спортивной карьере золотую награду вы получили на студенческих соревнованиях — престижных состязаниях мирового уровня. Убежден, вас и в дальнейшем ждут самые высокие ступени спортивного пьедестала. Жители Саратовской области гордятся вами и вашим достижением, — говорится в поздравительной телеграмме Радаева.

ИСТОЧНИК KP.RU