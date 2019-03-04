2019-03-04T14:39:09+03:00
Недвижимость

ООО «КВС» построит 6 км водопровода на Московском шоссе

Сейчас жителей обеспечивает водой сеть, имеющая высокую степень износа
Ольга Муравлёва
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В 2019 году в рамках реализации инвестиционной программы «Концессии водоснабжения — Саратов» приступят к строительству магистрального водопровода диаметром 1 тыс. мм от насосной станции «Вольская» до Московского шоссе. Протяженность прокладываемого участка составит порядка 6 км.

Сейчас жителей микрорайонов обеспечивает питьевой водой существующая сеть диаметром 1000-500 мм, имеющая высокую степень износа и исчерпавшая свою пропускную способность. Ежегодно здесь фиксируются порядка 30 повреждений, что оказывает влияние на бесперебойность водоснабжения потребителей и приводит к потерям ресурсов. Кроме того, состояние водопроводной системы не позволяет произвести подключение новых абонентов.

В то же время в Ленинском районе города ведется активное строительство, что приводит к значительному увеличению потребителей коммунальных ресурсов. Реализация проекта позволит обеспечить надежность водоснабжения потребителей, подать дополнительные объемы питьевой воды, а также подключить к системе водоснабжения новых абонентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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