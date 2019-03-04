2019-03-04T14:12:08+03:00
Спорт

«Протон-Саратов» заплатит очередные 200 тыс. рублей штрафа

После домашнего матча с «Уралочкой — НТМК» директорат ВФВ наложил на саратовскую команду 200-тысячный штраф
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«Протон-Саратов» проиграл «Уралочке – НТМК» и попал на очередной штраф«Протон-Саратов» проиграл «Уралочке – НТМК» и попал на очередной штрафФото: Александр Уриевский
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Женская волейбольная команда «Протон-Саратов» после матча с «Уралочкой — НТМК» была оштрафована на 200 тыс. рублей.

В очередной раз саратовская команда получила штраф за отсутствие в зале ФОК «Звездный» системы видеоповтора. Таким образом, финансируемая в основном за счет средств областного бюджета команда уже должна выплатить по штрафам 1,2 млн рублей с начала сезона за повторяющиеся нарушения.

Напомним, матч 3 марта команде Николая Карполя «Уралочка — НТМК» саратовские волейболистки проиграли в трех партиях. Это 17 поражение подряд, «Протон-Саратов» занимает последнее место в Суперлиге, не выиграв ни одной встречи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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