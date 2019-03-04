«Протон-Саратов» заплатит очередные 200 тыс. рублей штрафа
Женская волейбольная команда «Протон-Саратов» после матча с «Уралочкой — НТМК» была оштрафована на 200 тыс. рублей.
В очередной раз саратовская команда получила штраф за отсутствие в зале ФОК «Звездный» системы видеоповтора. Таким образом, финансируемая в основном за счет средств областного бюджета команда уже должна выплатить по штрафам 1,2 млн рублей с начала сезона за повторяющиеся нарушения.
Напомним, матч 3 марта команде Николая Карполя «Уралочка — НТМК» саратовские волейболистки проиграли в трех партиях. Это 17 поражение подряд, «Протон-Саратов» занимает последнее место в Суперлиге, не выиграв ни одной встречи.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Знаменитый Николай Карполь жестко объяснил причины провала саратовской команды в Суперлиге
«Протон-Саратов» расхлебывает результаты решения местных властей
ИСТОЧНИК KP.RU