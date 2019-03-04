В Саратовской области отступила эпидемия ОРВИ

СЕГОДНЯ 13:55 2019-03-04T13:58:16+03:00

Заболеваемость на 1,43% меньше расчетного порога заболевания

Изменить размер текста: A A

За минувшую неделю, с 18 по 24 февраля, среди жителей Саратовской области зарегистрировано 14 763 случаев заболевания ОРВИ, что на 1,43% не дотягивает до эпидпорога заболевания.

В областном центре число заболевших сокращено до 6 131. Уровень заболеваемости ниже расчетного эпидпорога на 13,74% среди всех возрастов.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Самый большой шанс — заразиться вирусом гриппа типа А.

Врачи советуют во избежание болезни использовать маски, как можно чаще промывать полость носа водой или слабым солевым раствором, мыть руки с мылом и регулярно проветривать помещения.

ИСТОЧНИК KP.RU