2019-03-04T13:58:16+03:00
Общество

В Саратовской области отступила эпидемия ОРВИ

Заболеваемость на 1,43% меньше расчетного порога заболевания
Дарья Вострикова
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За минувшую неделю, с 18 по 24 февраля, среди жителей Саратовской области зарегистрировано 14 763 случаев заболевания ОРВИ, что на 1,43% не дотягивает до эпидпорога заболевания.

В областном центре число заболевших сокращено до 6 131. Уровень заболеваемости ниже расчетного эпидпорога на 13,74% среди всех возрастов.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Самый большой шанс — заразиться вирусом гриппа типа А.

Врачи советуют во избежание болезни использовать маски, как можно чаще промывать полость носа водой или слабым солевым раствором, мыть руки с мылом и регулярно проветривать помещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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