В Саратовской области отступила эпидемия ОРВИ
Заболеваемость на 1,43% меньше расчетного порога заболевания
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За минувшую неделю, с 18 по 24 февраля, среди жителей Саратовской области зарегистрировано 14 763 случаев заболевания ОРВИ, что на 1,43% не дотягивает до эпидпорога заболевания.
В областном центре число заболевших сокращено до 6 131. Уровень заболеваемости ниже расчетного эпидпорога на 13,74% среди всех возрастов.
Об этом «КП-Саратов» сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
Самый большой шанс — заразиться вирусом гриппа типа А.
Врачи советуют во избежание болезни использовать маски, как можно чаще промывать полость носа водой или слабым солевым раствором, мыть руки с мылом и регулярно проветривать помещения.
ИСТОЧНИК KP.RU