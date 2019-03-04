КУИ Саратова обязали оформить участок улицы Клочкова в собственность
Об этом прокуратура попросила у суда
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Прокуратура Октябрьского района после проверки обратилась в суд, чтобы участок улицы Клочкова от 1-го до 5-го Саратовского проезда признали муниципальной.
- Выяснилось, что дорога на этом участке не имеет собственника и является бесхозной, — сообщили «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве.
В иске прокуратура просила комитет по управлению имуществом Саратова оформить дорогу в муниципальную собственность. Требования истца удовлетворили и обязали комитет сделать это до 31 декабря 2019 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU