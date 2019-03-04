2019-03-04T13:52:37+03:00
Общество

КУИ Саратова обязали оформить участок улицы Клочкова в собственность

Об этом прокуратура попросила у суда
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратура Октябрьского района после проверки обратилась в суд, чтобы участок улицы Клочкова от 1-го до 5-го Саратовского проезда признали муниципальной.

- Выяснилось, что дорога на этом участке не имеет собственника и является бесхозной, — сообщили «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве.

В иске прокуратура просила комитет по управлению имуществом Саратова оформить дорогу в муниципальную собственность. Требования истца удовлетворили и обязали комитет сделать это до 31 декабря 2019 года.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Власти Саратова готовятся к откачке пруда в парке Семхоз
Задолженность саратовцев по кредитам выросла на 23,3%
Регоператор: Не оплачивать вывоз мусора и организовывать стихийные свалки - незаконно и деструктивно
В Саратове встали трамваи №2 и 7
В центре Саратова столкнулись два внедорожника
Мэрия Саратова порекомендовала не подходить близко к стенам зданий
На улице Саратова умер пенсионер
Жильцы дома на проспекте Кирова отдали коммунальный долг после визита приставов
Саратовцам рекомендуют не объедаться блинами на Масленицу
Безакцизный алкоголь более чем на 2 млн рублей изъяли у жителя Ершова
Школьница из Балаково стала «Ученицей года» по Саратовской области
Из саратовских коров поручено выдаивать на 40% больше молока
Прошел праздничный завтрак в кругу семьи SKODA
Валерий Радаев поздравил Никиту Поршнева с «золотом» Универсиады
ООО «КВС» построит 6 км водопровода на Московском шоссе
В Саратовской области подписаны долгосрочные договоры на вывоз ТКО