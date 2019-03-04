Коммунальщики начали вскрышные работы на Тархова

СЕГОДНЯ 13:44 2019-03-04T13:56:55+03:00

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В Ленинском районе Саратова, специалисты ОО «КВС», начали вскрышные работы на улице Тархова, 32.

Как рассказали «КП-Саратов» на предприятии, удалось переместить автомобиль Opel, который был припаркован на предположительном месте коммунальной аварии.

- Ситуации, когда поверх предполагаемого места повреждения припаркован автомобиль, в городе происходят постоянно. Компания занимается поиском владельца, теряет время. Хорошо, когда под стеклом оставлен номер телефона, в противном случае переместить машину, которая при парковке не нарушила ПДД, не имеет права ни ГИБДД, ни ресурсоснабжающая организация, — рассказали в пресс-службе ООО «КВС».

На предприятии уверены в необходимости разработать нормативно-правовую базу для таких случаев. Также руководство «КВС» поблагодарило жителей и сотрудников ГИБДД, которые помогли найти владельца авто.

ИСТОЧНИК KP.RU