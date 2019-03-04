Саратовцы жалуются на большие интервалы движения маршруток №52
Сегодня, 4 марта, по поручению главы Саратова Михаила Исаева чиновники проинспектировали движение маршрута №52, который следует из поселка Юбилейный до Саратовской областной филармонии имени А. Шнитке.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, водитель останавливался в установленных местах, правда на пересечении улиц Радищева и Кутякова, а также у Экономического института этому мешали неправильно припаркованные автомобили.
Транспорт с трудом проехал по улице Столыпина в поселке Юбилейный, поскольку дорога сузилась из-за наледи.
В ходе рейда пассажиры жаловались на большие интервалы в движении маршрутки.
Из недочетов в работе перевозчика чиновники отметили грязь и мусор в салоне.
ИСТОЧНИК KP.RU