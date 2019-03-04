2019-03-04T13:36:45+03:00
Общество

Панков об избиении девочки в Балакове: Кто воспитал этих парней?

Он пообещал оказать помощь семье школьницы
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» очередной пост. Он отреагировал на случай в Балакове, где избили школьницу.

- Что творится в голове у балаковских подростков, избивших ребенка младше себя по возрасту? С жестокостью, ногами по лицу. Правоохранительные органы делают свою работу, ищут виновных. Но возникает вопрос — вот этих вот парней кто так воспитал, что позволяют себе такое? Улица воспитала? Тогда вопрос, что делали родители и школа, и контролирующие структуры в этой сфере. И может быть, районной власти пора ставить вопрос о профилактике детской преступности, в сотрудничестве с правоохранителями. Понимаю родителей. У самого дочка в шестом классе учится. Знаю есть проблема в обществе, нужно решать. Готов поддержать в решении этой проблемы. Свяжусь и с семьей пострадавшей девочки для оказания помощи, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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