2019-03-04T13:32:35+03:00
Общество

В Саратове почистили 27 крыш

Здания и дворы приводили в порядок 1 223 дворника
Дарья Вострикова
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Вчера, 3 марта, 1 223 дворника и 32 единиц техники привели в порядок 228 придомовых территорий и 27 крыш.

- Муниципальные инспекторы выявили 33 нарушения, осмотрев 102 двора на наличие наледи. Проверки показали, что управляющие компании устранили замечания по 117 предписаниям, которые выданы ранее, — рассказали «КП-Саратов» в мэрии.

С начала зимы проинспектированы почти 14 тыс. дворов, половина из них оказалась с выявленными нарушениями.

Несмотря на эти усилия, травмирование горожан снегом и льдом с крыш продолжается. Напомним, в результате случившегося в субботу ЧП пострадал 79-летний мужчина. Он умер на следующий день, в воскресенье, 3 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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